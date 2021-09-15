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Crafted The Art of the Taco
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Crafted The Art of the Taco

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Burger Week Crafted the Art of the Taco

Nacho Truck Burger

 Jay Capers

NACHO TRUCK BURGER

FLAMING HOT TORTILLA CHIPS, CHILI, POBLANO CREMA, JALAPEÑOS, HOT TACO SAUCE, COTIJA CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND ONION SERVED ON OUR BURGER PATTY WITH A BRIOCHE BUN

ABOUT CRAFTED

220 S Elm St, Greensboro

336-273-0030

http://www.eatatcrafted.com/

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