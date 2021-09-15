Crafted The Art of the Taco

NACHO TRUCK BURGER
FLAMING HOT TORTILLA CHIPS, CHILI, POBLANO CREMA, JALAPEÑOS, HOT TACO SAUCE, COTIJA CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND ONION SERVED ON OUR BURGER PATTY WITH A BRIOCHE BUN
ABOUT CRAFTED
220 S Elm St, Greensboro
336-273-0030
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