CAPRESE BURGER
LOCAL ROBERTS FARM BEEF, LOCAL FADING D WATER BUFFALO MOZZARELLA, FRESH LOCAL BASIL AND A BALSAMIC DRIZZLE, LOCAL TOMATO AND FRESH GREENS ON A KISER BUN
ABOUT RUSTIC ROOTS
102 S Main St, Lexington
336-843-1559
CAPRESE BURGER
LOCAL ROBERTS FARM BEEF, LOCAL FADING D WATER BUFFALO MOZZARELLA, FRESH LOCAL BASIL AND A BALSAMIC DRIZZLE, LOCAL TOMATO AND FRESH GREENS ON A KISER BUN
ABOUT RUSTIC ROOTS
102 S Main St, Lexington
336-843-1559
Get up-to-the-minute news sent straight to your device.