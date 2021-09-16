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Rustic Roots
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Rustic Roots

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Rustic Roots Caprese Burger

Caprese Burger

 Allison Lee Isley

CAPRESE BURGER

LOCAL ROBERTS FARM BEEF, LOCAL FADING D WATER BUFFALO MOZZARELLA, FRESH LOCAL BASIL AND A BALSAMIC DRIZZLE, LOCAL TOMATO AND FRESH GREENS ON A KISER BUN

ABOUT RUSTIC ROOTS

102 S Main St, Lexington

336-843-1559

https://www.facebook.com/RootedonMain/

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