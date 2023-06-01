Local counties:
Davidson County: Em Acuna, Kendyl Allen, Morgan Barber, Ashlynn Canada, Hayden Coppley, Ashley Davis, Carmen Davis, McCall Denny, Hayden Edwards, Casey Embler, Katya Gamez-Santillan, Taylor Gantt, Heath Gonyer, Zoie Grant, Kate Hedrick, Avery Hodgson, Gracie Howard, Lauren Huneycutt, Alyssa Hunter, Ian Jarvis, Lana Kaufman, Grace Manring, Madison Mascorro, Riley Milstead, Adrianna Overby, Laney Plummer, Kayla Potts, Olivia Qualters, Alli Ray, Mandy Reed, Devon Richter, Ashlyn Roark, Lillian Schriner, Josiah Sink, Regan Sink, Grace Smithson, Mikayla Spriggs, William Surratt, Lauren Tolley, Hailey Walker, Ashley Wallace, Callie Warrick, Julie Waynick, Jemiah Williams, Hannah Williamson, Hayden Yarbrough
Davie County: Charlie Allen, Ava Bandy, Adam Binkley, Jake Bucklin, Trot Byerly, Evan Cromer, Alicia Davidson, Grace Fowler, Zach Korczyk, Mary Parr, Seth Perkins, Lillie Rollins, Tyler Ruble, Anna Smith, Noah Teeter, Aria Tronsen, Carly Wall, Lauren Warlick, Averi Wilson, Marielle Youker
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Forsyth County: Caroline Adams, Chloe Angell, Addie Anthis, Alexa Appanaitis, Sean Avery, Caleb Baleanu, Thomas Batalia, Leah Boone, Sloane Bowen, Micah Bowers, Savannah Brandon, Lauren Brooks, Daisa Campbell, Mackenzie Campbell-Hunt, Syd Carlisle, Kaitlyn Carroll, Lexie Carroll, Ethan Cline, Jonathan Collins, Tyler Cumming, Camdyn Davis, Christian Diaz, Jacq Dozier, Faith Dudek, Kenzee Easter, Zoe Evans, Hank Ewing, Jake Fain, Ethan Flowers, Duncan Fraser, Garreth Fulcher, Jesse Gargis II, Kelly Garoutte, Abigail Geller, Aliyah Gibbs, James Godfrey, Abby Gulledge, Anna Hare, Michael Hart, Emily Hatcher, Sydney Hege, Elizabeth Helsabeck, Bishop Hennigar, Colin Hewett, Emma Holowiti, Cheyenne Jenkins, Chloe Jenkins, Luke Johnston, Therese Kafant, Caroline Kindsvater, Cait Kinnamon, Joshua Lucero, Colin Maloney, Connor Martinez, Lauren McCaffrey, Sam Medley, Rachel Merritt, Autumn Mikolaitis, Lilly Moerman, Michaela Moon, Nick Moore, Lauren Munley, Jac Murfee Jr., Aaron Muse, Olivia Nance, Abby Ngo, Max Oakley, Ethan Olsen, Sydney Parks, Kayla Philbeck, Morgan Pierce, Rebecca Pollard, Olivia Priest, Megan Queen, Matthew Rackley, Amelia Rhodes, Riley Richardson, Mia Safrit, Lily Sanders, Hailey Scruggs, Allie Sell, Kathryn Sherwood, Cecilia Shields, Renea Shore, Tori Shore, Elise Spangler, Shuler Stemper, Michael Stokes, Chase Taylor, Jeffrey Thomas, Jay Thrasher, Brooke Tomlinson, Camden Tuttle, Matthias Von Feilitzsch, Tatum Ward, Brady Warlow, Julia Whiting-Bryant, Tyler Whitley, Hailey Williams, Xander Williams, Janelle Wright, Caden Young
Stokes County: Chynna Brintle, Abby Bruce, Brooke Clark, Joshua Dunaway, Shaelynn Evans, Blakeleigh Goldbach, Morgan Gregory, Noah Muniz, Mackenzie Slater, Alleah Trunzo
Surry County: Gracie Bullington, Kaleb Carpenter, Laken Creed, Will Danley, Destiny Eads, Macey Edwards, Olivia Edwards, Luis Hernandez, Bella Jones, Bryan Kimel, Lauren Kirkpatrick, Abbie Koons, Emilee Major, Sarah Mann, Sydney Marshall, Jacob Mills, Melody Montgomery, Evan Morris, Keith Myers Jr., Tye Needham, Lauren Niedzwiecki, Chloe Osborne, Lauren Pack, Meaghan Pell, Sophie Reinhardt, Gabriel Simmons, Zachary Starn, Brandon Sumner, Austin Taylor, Ethan Venable
Watauga County: Delaney Arthurs, Kaylie Baker, Katie Baker I, Shelby Ballard, Mattie Banks, Jessica Barker, Casey Barlow, Cameron Barnes, Charis Barry, Evan Bates, Emma Bednar, Will Bennett, Jeremy Bentley, Audrey Black, Chantz Black, Jarrett Blair, Ann Marie Bleakley, Megan Blunden, John Boitnotte, Alexis Bowen, Audrey Boyles, Kathleen Bradford, Samuel Branch, Jordan Brofsky, Emma Brown, Jordan Buchanan, Gabby Buck, Dylan Burgess, Sean Burns, Hampton Buttrill, Sarah Callery, Justin Carver, Shannon Casey, Ben Chamberlain, Alexis Chapman, Daisy Coffey, Lorie Cole, Madelyn Cole, Meggan Collins, Stratton Collins, Caroline Connelly, Barrett Conner, Bailey Cook, Makayla Cook, Maija Coolidge, Jadyn Correia-Kadyk, Courtney Cotter, Joey Crews, Foster Crossman, Elizabeth Curley, Louisa Currie, Lauren Darnell, Jordan Davies, Kobi Davis, Victoria Davis, Tyler Dean, Genna Dion, Jazzy Donohue, Brianna Dowds, Mathew Dowler, Kylie Duncan, Jack Dunphey, Sarah Dye, Owen Elliott, Drew Ellis, Logan Everette, Ollie Fast, Shelby Fink, Steve Flora II, Kate Fooshee, Lily Foote, Caroline Ford, Jesslynn Forsythe, Rachel Foster, Sophie Fox, Aidan Fratcher, Gunnar Fry, Olivia Gaines, Alex Garner, Emi Gieszelmann, Samantha Glass, Mikayla Gordon, Ian Grady, Blair Griffin, Ella Harris, Kristen Hausman, Brittany Helton, Noelle Hennings-Finlay, Morgan Hern, Ry Hernandez, Olivia Hess, Blake Hilton, Riley Hoffer, Allie Hollis, Maddie Hord, Conner House, Anna Katherine Howard, Lucy Huddleston, Ian Hull, Alexi Hummings, Timothy Humphreys, Auvera Irving, Savannah Jackson, Landon Johnson, Nichole Johnson, Cassidy Johnson, Ellie Johnson, Griffin Johnson, Trent Joura, Hannah Kanapkey, Caroline Kaney, Isaac Kaufman, Evelyn Kline, Bella Knight, Matthew Knowles, Morgan Kornke, Jordan Korzelius, Ellen Kraai, Britt Krueger, Casey Kruger, Alec Leal, Ailysa Lee, Alexandrea Lemley, Kierra Lennert, Rachel Leonard, Bina Lerner, Lily Lipford, Damsel Little, Drew Litton, Quinn Lockamy, Addie Low, Aaron Lubkemann, Chris Lucero, Jenna Maillot, Isaac Maling, Ali Manning Plumides, Samantha Massey, Landry Mazzarell, Tyler McCarty, Megan McCloskey, Grace McClure, Catie McGrath, Ashley McMurray, Mason McNaught, Brendan Meckler, Havanna Merriman, Daisee Mershon, McCoy Middlesworth, Maggie Milhaupt, Cameron Miller, Catherine Mitkus, Shaun Moore, Virginia Morrison, Jackie Neumann, Audrey Nidiffer, Crista Nix, Vanessa Nowak, Eric Nunez, Leif Nyland, Taylor Olsen, Reagan Painter, Matt Patterson, Megan Patton, Mark Patz, Cristine Payne, Christian Peterson, Luke Phillips, Peyton Phillips, Meghann Pitts, Ashlyn Plott, Allie-Grace Poupore, Gracie Prohl, Walt Rakestraw IV, Kayla Ramey, Abbey Rankins, Tristan Ream, Morgan Reed, Angela Reyes Garay, Will Riddick IV, Callie Rieder, Owen Roberson, Samantha Roberts, Rachel Rosalia, Rebecca Roscoe, Caitlin Ross, Virginia Roth Sr., Heather Rubin, Lydia Rudd, Taylor Rumrill, Timothy Rushin, Sarah Sandreuter, Emma Schneider, Allyssa Schrader, Nick Scrocco, Emma Shepherd, Teddy Shepherd, Sophia Shuey, Rileigh Silber, Izzy Smeltzer, Elle Smith, Josh Smith, Leigh Smith, Luke Smith, Summer Smith, Janie Soucek, Sean Strickland, Skyler Strzelecki, Margaret Talton, Joshua Teeters, Drew Templeton, Lindsey Thomas, Maddie Thomas, Jaidyn Toomey, Lia Trebilcock, Isabelle Trew, Ali Turley, Jordan Ulmer, Emma Van Gilder, Alex Vazquez-Equihua, Maxwell Wallace, Juliette Warren, Michaela Waters, Peighton Watson, Stacey Watson, Emma Weeber, Patrick Werner, Emma Williams, Ava Williamson, Tyler Witham, Rusi Woo, Julia Woodring, Jenna Woods, Rylee Woods, Brittney Woolbright, Josiah York, Jaime Ziegenfuss Whitehead, Zacharie Zimmerman
Wilkes County: Karlie Anderson, Laura Barker, Bethanie Blackburn, Tristan Bowen, Sydnee Burchette, Kelsey Call, Rylea Church, Courtney Greene, Zane Gunn, Anna Hamby, Bethany Hendren, Cloey Huggins, Gabbe Jennings, Grayson Lamb, Gracie Lambert, Gracie Martin, Hailey Metzner, Hunter Miller, Titus Miller, Leah Nance, Erica Parsons, Hannah Roten, Beth Russell, Jake Shepard, Hannah Shepherd, Dacey Triplett, Jory Vargo
Yadkin County: Morgan Beane, Emma Cheek, Kacey Cleary, Ashley Collins, Marisol Cruz Martinez, Bianca Gonzalez-Torres, Cole Hinkle, Adam Houston, Carla Huggins, Abbey Johnson, Adan Lakey, Annabelle Shore, Kaylee Shore, Alyssa Southern, Olivia Tucker, Anna Wagoner, Megan Wagoner, Ebony Williams
For information, visit https://registrar.appstate.edu/students/transcripts-records/honors-and-degrees-awarded.