...A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT FORSYTH...NORTHEASTERN
DAVIDSON AND NORTHERN GUILFORD COUNTIES UNTIL 700 PM EDT...
AT 603 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A LINE OF STRONG
THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM 6 MILES NORTH OF HIGH POINT
TO NEAR BERMUDA RUN. MOVEMENT WAS NORTHEAST AT 20 MPH.
WIND GUSTS UP TO 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THESE STORMS.
HEAVY RAIN AND MINOR FLOODING WILL ALSO BE POSSIBLE WITH THESE
STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREENSBORO, WINSTON-SALEM, HIGH POINT, KERNERSVILLE, CLEMMONS,
BERMUDA RUN, LEWISVILLE, SUMMERFIELD, STOKESDALE AND WALKERTOWN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SEEK SHELTER IN A NEARBY BUILDING OR VEHICLE. WIND GUSTS AS HIGH AS
40 MPH ARE CAPABLE OF KNOCKING DOWN TREE LIMBS AND BLOWING AROUND
TRASH CANS, POTTED PLANTS, LAWN FURNITURE AND OTHER LIGHT OUTDOOR
OBJECTS.
LOCALLY HEAVY RAIN WILL QUICKLY REDUCE VISIBILITY AND RESULT IN
PONDING OF WATER ON ROADWAYS, STANDING WATER IN LOW LYING AREAS, AND
MINOR FLOODING OF CREEKS, STREAMS, AND AREAS OF POOR DRAINAGE.
DRIVERS ARE URGED TO SLOW DOWN AND USE EXTRA CAUTION TO AVOID
HYDROPLANING, ESPECIALLY IN URBAN AREAS WHERE PROLONGED HEAVY RAIN
CAN QUICKLY LEAD TO FLOODING.
DONT WAIT UNTIL YOU SEE THE FIRST LIGHTNING FLASH BEFORE HEADING TO
SAFETY. MOVE INDOORS AT THE FIRST SIGN OF THREATENING SKIES OR THE
FIRST SOUND OF THUNDER. DEADLY LIGHTNING STRIKES CAN OCCUR WELL AHEAD
OF AN APPROACHING STORM, PRIOR TO THE ARRIVAL OF RAIN AND WIND. MAKE
SURE THAT LIGHTNING IS WELL AWAY FROM YOUR LOCATION BEFORE RESUMING
OUTDOOR ACTIVITY.
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