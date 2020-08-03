Police do not cross tape
Getty Images

GREENSBORO — Police are searching for a hit-and-run suspect after a Greensboro man was struck and killed by a vehicle on Gate City Boulevard Sunday night, police said in a news release. 

At 10:35 p.m., officers responded to a report of a vehicle crash involving an injured pedestrian at West Gate City Boulevard and West Meadowview Road, police said. 

David Robinson, 53, was walking across Gate City Boulevard, but was not in a marked crosswalk, according to police.

Robinson was struck by a white work van traveling west on Gate City Boulevard, police said. The vehicle left the scene following the crash.

Robinson died as a result of his injuries, police said.

The Crash Reconstruction Unit is conducting an ongoing investigation.

Anyone with information is asked to contact Greensboro/Guilford Crime Stoppers at 336-373-1000. People can also download the mobile app to submit a mobile tip, or go to P3tips.com to submit a web tip. All tips to Crime Stoppers are anonymous.

Contact Jamie Biggs at 336-373-4476 and follow @JamieBiggsNR on Twitter.

Tags

Recommended for you

Load comments