U.S. Marshals arrested a sixth person Monday in connection with a fatal shooting on March 21 in Winston-Salem, authorities said.

Alexander Munoz Vigil, 22, who was arrested in Rural Hall, is charged with murder in the shooting death of Jonathan Rene Rodriguez, 24, of Winston-Salem police said.

Rodriguez's body was found in the parking lot of the Travelers Inn in the 5900 block of University Parkway.

Vigil was being held Monday in the Forsyth County Jail with no bond allowed, police said. Five other people face charges in this case, police said.

Jose Emanuel Cruz-Rivera, 28, Jose Francisco Sorto, 19, Omar Sanchez, 24, Kevin Antonio Saenz, 20, and an unnamed 18-year-old have been charged with murder in connection with Rodriguez's death, police said.

Police said they withheld the youngest suspect's name because that person was 17 the time of the shooting.

Sanchez, Saenz, Cruz-Rivera and Sorto also are being held in the Forsyth County Jail with no bond allowed, police said. It's unclear where the 18-year-old is being held.

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