The Hunt Club apartment complex in Winston-Salem has been sold for the third time in the past 5½ years, this time to a New York residential management group for $9.92 million.

The 128-unit complex is at 103 Echo Glen Drive near N.C. 67/Reynolda Road and Old Town Drive.

According to a Forsyth County Register of Deeds filing Friday, the buyer is an affiliate of Glendale Communities of Tonawanda, N.Y., near Buffalo.

According to Glendale’s website, Hunt Club is its first purchase in North Carolina and in the Southeast.

The seller is an affiliate of Willow Creek Partners of McLean, Va., which spent $7.68 million to buy the property in December 2017.

Hunt Club also was sold in February 2015 as part of a four-complex purchase in the Triad by Varden Capital Properties.

At least 40 existing apartment complexes have sold in Forsyth over the past 22 months for a combined $424 million, mostly to out-of-state buyers.

The most expensive occurred Dec. 11 when the luxury 229-unit West End Station apartment complex near downtown Winston-Salem was sold for $52.5 million to an affiliate of EBSCO Income Properties LLC of Alabama.

Driving the apartment selling and building trends, according to economists, are millennials — those born between 1981 and 1996.

Mark Vitner, a senior economist for Wells Fargo Securities, said investors “are trying to find what few pockets of value there are left in the apartment market.”

“Prices have been bid up so much in larger markets, such as Charlotte, Raleigh and Nashville, that investors are increasingly looking to markets that have been overlooked and show great potential for growth.

“Winston-Salem and Greensboro are at the top of the list of overlooked markets.”

There had been about a three-month lull in apartment sales in Forsyth since the British Square apartment complex in Winston-Salem was sold for $3.72 million.

Another large purchase occurred in March when Brandemere, located at 7013 Brandemere Lane in northwest Winston-Salem, was sold for $32 million. Brandemere, which opened in 1983, has 356 one- and two-bedroom units.

The buyer is an affiliate of Strata Equity Group of San Diego. It was Strata’s first apartment complex purchase in Winston-Salem.

In December, affiliates of Arch Cos. of New York paid $15.94 million for the 189-unit Chesterfield Apartments, $15.45 million for the 312-unit Twin City Apartments and $12.67 million for the 228-unit Silas Creek Apartments.

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