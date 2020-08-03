THIS PRODUCT COVERS CENTRAL NORTH CAROLINA
TROPICAL STORM ISAIAS WILL BRING HEAVY RAIN AND TROPICAL STORM FORCE
WINDS TO EASTERN NC THIS EVENING THROUGH TUESDAY MORNING
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR CUMBERLAND,
EDGECOMBE, FRANKLIN, HALIFAX, HARNETT, HOKE, JOHNSTON, NASH,
SAMPSON, WAKE, WARREN, WAYNE, AND WILSON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 260 MILES SOUTH OF RALEIGH NC
- 32.0N 79.4W
- STORM INTENSITY 70 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 15 DEGREES AT 16 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL STORM ISAIAS WILL CONTINUE ALONG TO MOVE NORTH-NORTHEASTWARD
AT AROUND 15 TO 20 MPH NEAR THE COAST OF SOUTH CAROLINA THIS EVENING.
ISAIAS IS THEN FORECAST TO MAKE LANDFALL NEAR THE NORTH CAROLINA/SOUTH
CAROLINA BORDER AND MOVE NORTHEAST ACROSS EASTERN PORTIONS OF THE
CAROLINAS TONIGHT THROUGH EARLY TUESDAY. CONDITIONS SHOULD BEGIN TO
DETERIORATE THIS EVENING, WITH THE GREATEST IMPACTS EXPECTED TONIGHT
THROUGH EARLY TUESDAY.
TROPICAL STORM FORCE WINDS, HEAVY RAINFALL AND ASSOCIATED FLOODING ARE
THE MAIN THREATS. DUE TO SATURATED SOILS AND STRONG WINDS, EXPECT
NUMEROUS DOWNED TREES AND POWER LINES. ISOLATED TORNADOES ARE ALSO
POSSIBLE. CONDITIONS SHOULD BEGIN TO IMPROVE SOUTH TO NORTH LATE
TUESDAY MORNING AND INTO THE AFTERNOON.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS EAST
OF US HIGHWAY 1. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- A FEW ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE WESTERN PIEDMONT AND WESTERN SANDHILLS.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS CENTRAL NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES
OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A DANGEROUS TORNADO EVENT, WITH POSSIBLE IMPACTS ALONG AND
EAST OF INTERSTATE 95. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION OF
EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS
OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE
HOMES DEMOLISHED, BOXCARS OVERTURNED, LARGE TREES SNAPPED OR
UPROOTED, VEHICLES TUMBLED, AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT.
DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE TOLL.
ELSEWHERE ACROSS CENTRAL NORTH CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT IS
ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES CAN
BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED
ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF
STRONG WINDS OR FLOODING.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READYNC.ORG
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN RALEIGH NC AROUND 11 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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