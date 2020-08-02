Winston-Salem police vehicle light bar (copy)

File photo

 BY LEE O. SANDERLIN Winston-Salem Journal

Winston-Salem Police are investigating four more shootings in what has been a violent, bloody weekend. 

On Saturday, around 10 p.m., someone began shooting at an apartment building on Ferrell Court, with one round striking Ivory Mohammed, 23, who was sitting outside of her apartment, police reported. The suspect fled before police arrived. 

Mohammed was taken to a hospital with serious, though non-life threatening injuries, police said.

About 40 minutes later, police responded to an exchange of gunfire in the 7700 block of North Point Boulevard that resulted in injuries to each of the shooters.

Gerr O'Neal II, 28, of Fiddlers Court, suffered a gunshot wound to the face, and Sulaiman Mohammed, 23, of Liberty Hall Circle, has a gunshot wound to the leg. 

According to police, both were arguing, leading to gunfire. Both men were taken to a local hospital and treated for non-life threatening injuries.

It is not clear at this time whether Ivory Mohammed and Sulaiman Mohammed are related. 

Lt. A.J. Santos said he had no information that the shootings are related.

The violence bled into Sunday morning when police responded to a shooting at a LaQuinta Motel at 2020 Griffith Road around 2:35 a.m. There, they found Delwann Singletary, 34, of Trellis Lane, with a gunshot wound in the facial area, police said. Singletary had been involved in a fight at the motel when the suspect pulled out a handgun and shot him. 

Singletary was taken to a local hospital where he is in critical but stable condition.

The shootings came hours after two 14-year old boys were shot to death on Utah Drive, which is off Cole Road. The names of those boys have not been released. 

The WSPD Criminal Investigations Division investigated and, according to police, learned from witnesses that the two victims and some others were having a small gathering at the address. A vehicle drove through the area and fired at the two victims, police said.

lodonnell@wsjournal.com

336-727-7420

@lisaodonnellWSJ

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