THIS PRODUCT COVERS CENTRAL NORTH CAROLINA
**TROPICAL STORM ISAIAS WILL BRING HEAVY RAIN AND TROPICAL STORM FORCE
WINDS TO EASTERN NC LATE MONDAY THROUGH EARLY TUESDAY**
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN ISSUED FOR EDGECOMBE, FRANKLIN,
HALIFAX, HARNETT, JOHNSTON, NASH, WAKE, WARREN, WAYNE, AND
WILSON
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR CUMBERLAND, EDGECOMBE,
FRANKLIN, HALIFAX, HARNETT, HOKE, JOHNSTON, NASH, SAMPSON,
SCOTLAND, WAKE, WARREN, WAYNE, AND WILSON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 620 MILES SOUTH OF RALEIGH NC OR ABOUT 560 MILES SOUTH OF
FAYETTEVILLE NC
- 26.9N 79.6W
- STORM INTENSITY 65 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 340 DEGREES AT 8 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
TROPICAL STORM ISAIAS WILL BRUSH THE EAST COAST OF FLORIDA TODAY
AND ALONG OR OVER THE GEORGIA AND SOUTHEAST SOUTH CAROLINA COASTS ON
MONDAY. ISAIAS IS THEN FORECAST TO MOVE NORTHEAST ACROSS EASTERN
PORTIONS OF THE CAROLINAS MONDAY NIGHT THROUGH EARLY TUESDAY.
CONDITIONS SHOULD BEGIN TO DETERIORATE MONDAY EVENING, WITH THE
GREATEST IMPACTS EXPECTED MONDAY NIGHT THROUGH MIDDAY TUESDAY.
TROPICAL STORM FORCE WINDS, HEAVY RAINFALL, AND ASSOCIATED FLOODING
WILL BE THE MAIN THREATS. DUE TO SATURATED SOILS AND STRONG WINDS,
EXPECT NUMEROUS DOWNED TREES AND POWER-LINES. ISOLATED TORNADOES
WILL ALSO BE POSSIBLE. CONDITIONS SHOULD BEGIN TO IMPROVE SOUTH TO
NORTH LATE TUESDAY MORNING INTO TUESDAY AFTERNOON.
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* WIND:
PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ALONG
AND EAST OF US 1. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- A FEW ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PREPARE FOR HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE EASTERN PIEDMONT AND WESTERN SANDHILLS, INCLUDING THE
TRIANGLE.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS CENTRAL NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES
OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ALONG AND
EAST OF INTERSTATE 95.
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS CENTRAL NORTH CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT IS
ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------
* EVACUATIONS:
TRAFFIC IS EXPECTED TO INCREASE ON AREA ROADWAYS IF EVACUATIONS ARE
ORDERED FOR THE COAST, CREATING LONGER TRAVEL TIMES. BE SURE TO PLAN
ACCORDINGLY.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READYNC.ORG
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
-----------
THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN RALEIGH NC AROUND 5 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.