Winston-Salem - Mrs. Willie Mae Reed Davis, 80, passed away July 25, 2020. A viewing will be held from 12noon until 5:00pm Monday, August 3, 2020 at Russell Funeral Home. Private services will be held Tuesday, August 4, 2020. (RUSSELL)

To plant a tree in memory of Willie Davis as a living tribute, please visit Tribute Store.

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