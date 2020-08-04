Winston-Salem - Dorothy Drake McCarthy, 91, passed away July 29, 2020. A viewing will be held from 1:00pm until 5:00pm Tuesday, August 4, 2020 at Russell Funeral Home. Private funeral services will be held Wednesday, August 5, 2020 (RUSSELL).

To plant a tree in memory of Dorothy McCarthy as a living tribute, please visit Tribute Store.

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