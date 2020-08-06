Pick your favorite mask

...THE FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 930 PM EDT FOR
FORSYTH COUNTY...
AT 737 PM EDT, LAW ENFORCEMENT REPORTED THAT NEARLY STATIONARY
THUNDERSTORMS ARE PRODUCING FLASH FLOODING ACROSS SOUTHERN FORSYTH
COUNTY, ESPECIALLY IN CLEMMONS, LEWISVILLE AND SEDGE GARDEN. UP TO
TWO TO THREE INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN. ADDITIONAL RAINFALL
AMOUNTS OF ONE TO TWO INCHES ARE POSSIBLE IN THE WARNED AREA.
HAZARD...LIFE THREATENING FLASH FLOODING. HEAVY RAIN PRODUCING FLASH
FLOODING.
SOURCE...LAW ENFORCEMENT.
IMPACT...LIFE THREATENING FLASH FLOODING OF CREEKS AND STREAMS,
URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
WINSTON-SALEM, KERNERSVILLE, CLEMMONS, BERMUDA RUN, HUNTSVILLE,
LEWISVILLE, WALKERTOWN, RURAL HALL, PFAFFTOWN AND BELEWS CREEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
&&
FLASH FLOOD...OBSERVED;
FLASH FLOOD DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE;
EXPECTED RAINFALL...1-2 INCHES IN 1 HOUR
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.