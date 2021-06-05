Bowman Gray Stadium racing season opener is tonight; Here's a look at qualifying from Friday night

Bowman Gray Stadium held qualifying on Friday night for Saturday night's races.
First race on Saturday night is 8 p.m. with doors opening at 6 p.m.
Here are the results of Friday's qualifying:
Brad’s Golf Cars Modified Series
First Qualifying Session for the Hayes Jewelers 200
RANK QUALIFYING CAR DRIVER HOMETOWN
1 13.745 1 Burt Myers Walnut Cove, NC
2 13.753 83 Tim Brown Tobaccoville, NC
3 13.824 4 Jason Myers Walnut Cove, NC
4 13.843 65 Danny Bohn Huntersville, NC
5 13.905 69 John Holleman Winston-Salem, NC
6 13.918 40 Frank Fleming Winston-Salem, NC
7 13.939 75 Lee Jeffreys Wallburg, NC
8 13.942 5 Randy Butner Pfafftown, NC
9 13.945 79 James Civali Davidson, NC
10 13.960 17 John Smith Mount Airy, NC
11 14.108 44 Daniel Beeson Kernersville, NC
12 14.115 16 Chris Fleming Mount Airy, NC
13 14.147 31 Zach Brewer Winston-Salem, NC
14 14.181 04 Brandon Ward Winston-Salem, NC
15 14.196 11 Brian Loftin Winston-Salem, NC
16 14.226 3 Danny Propst Monroe, NC
17 14.280 6 Chris Williams Martinsville, VA
18 14.316 53 Andy Jankowiak Tonawanda. NY
19 14.361 18 Daniel Yates Lexington, NC
20 14.368 51 Drew Moffitt Lexington, NC
21 14.383 07 Dennis Holdren Roanoke, VA
22 14.424 8 Darin Redmon Walnut Cove, NC
23 14.498 55 Jeremy Gerstner Wesley Chapel, FL
24 14.700 45 Lee Stimpson Lewisville, NC
McDowell Heating & Air Sportsman Series
Qualifying for Opening Night 40-lap race
RANK QUALIFYING CAR DRIVER HOMETOWN
1 14.893 21 Tommy Neal Walkertown, NC
2 15.009 19 Michael Adams Yadkinville, NC
3 15.021 12 Justin Taylor Kernersville, NC
4 15.022 2 Amber Lynn Walkertown, NC
5 15.065 08 Jacob Creed Dobson, NC
6 15.081 05 Spencer Martin Wallburg, NC
7 15.088 92 Kyle Southern Rural Hall, NC
8 15.120 31 Chase Robertson Winston-Salem, NC
9 15.163 55 Zack Ore Winston-Salem, NC
10 15.290 6 Kirk Sheets Lexington, NC
11 15.404 68 Robbie Brewer Winston-Salem, NC
12 15.439 38 Mitch Gales Thomasville, NC
13 15.450 02 Derek Stoltz Walkertown, NC
14 15.567 03 Sterling Plemmons Winston-Salem, NC
15 15.788 54 Braden Mills Wallburg, NC
336-727-4081