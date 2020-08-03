The N.C. Field Hockey Association has moved to cancel its fall season out of concern for the coronavirus pandemic, according to a statement released on Monday night. 

The association's decision brings to a halt the regular season, scrimmages, postseason and state tournament play in addition to all-star games. That affects eight field hockey programs within the Piedmont Triad. Mount Tabor, Reagan, Reynolds and West Forsyth are included in the NCFHA's Central West region with the Central East comprised of East Forsyth, Northwest Guilford, Page and Grimsley. 

"Given the current climate of COVID, it’s uncertainties, and the potential legal ramifications ultimately the NCHA believes that participation in fall sports during this current health crisis is a deeply personal choice of athletes, coaches, officials, and their families and a risk that the association and its members are not in a position to effectively manage," the statement read. 

The NCFHA said in its news release, if the N.C. High School Athletic Association moves to have a modified fall season in the spring, it will comply with whatever regulations are set if all 14 teams are able and willing to compete. The NCHSAA, on July 15, moved to push back the start of fall sports practices until "at least" Sept. 1 — a flexible decision not yet set in stone.

The NCFHA said it supported the option for its coaches to participate with private clubs and will lift its out of season rules as well, effective Sept. 1 to Nov. 8. The rules put restrictions on the number of high school athletes working with a coach.

pferlise@wsjournal.com

@PatrickFerlise

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