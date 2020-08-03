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West Forsyth offensive lineman Jared Wilson (56) takes the field for the Titans' game against Mount Tabor on Sept. 20, 2019 in Clemmons.

 Andrew Dye/Journal

Roughly six months ago, Jared Wilson, West Forsyth’s rising senior offensive lineman, rethought a decision to pick Georgia as his spot for an impending Division I career. However, he’s drifted back to the Bulldogs.

Wilson on Monday night posted a note via Twitter that he will no longer pursue a chance to play at North Carolina, choosing Georgia again — the Power-5 program he initially looked to join back in November. The 6-foot-4 and 325-pound tackle’s decision followed a joint live-streamed announcement on April 17 with Glenn linebacker Raneiria Dillworth in which both standouts picked the Tar Heels.

“This has been a long process, and I have probably made it a bit harder than it already was,” said Wilson, who is rated a 3-star prospect by 247Sports and racked up nearly 20 Division I scholarship offers. “I thank my family, teammates and coaches for sticking with me, especially my Mom. Go easy on me guys, this process has been hard HARD.

“With that being said, I would like to announce that I have de-committed from UNC and re-commit to The University of Georgia.”

Wilson, who was named to the Journal’s All-Northwest team and earned an Associated Press all-state nod in January, said in late April he previously chose Carolina to remain close to his three younger brothers, Marcus, P.J. and Jeremiah — a bond he called indescribable. That came after a decision to reopen recruitment in February, later announcing his top eight programs on March 22, which included the Tar Heels and Bulldogs.

Wilson, who had 71 pancake blocks in 2019 during what was just his second season on the varsity at West Forsyth, first received an offer from Georgia, under Kirby Smart, after a workout on June 11 with Sam Pittman — at the time, the Bulldogs’ associate head coach for the offensive line. Pittman had a solid track record of forging NFL prospects out of his linemen. However, he left Georgia to take the head coaching job at Arkansas in late December.

According to 247Sports, Wilson was primarily recruited by Matt Luke, the former head coach at Mississippi who was hired to take over the Bulldogs’ offensive line after Pittman’s departure.

pferlise@wsjournal.com

@PatrickFerlise

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