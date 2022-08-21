A.J. Sanders closes the deal in Stadium Stock while Riley Neal is disqualified after his win; Also, final points' standings are official

Saturday night's results
Brad’s Golf Cars Modified Series
Carolina Farm Credit 150
FINISH CAR DRIVER HOMETOWN
1 4 Jason Myers Walnut Cove, NC
2 1 Burt Myers Kernersville, NC
3 83 Tim Brown Tobaccoville, NC
4 75 Lee Jeffreys Wallburg, NC
5 16 Chris Fleming Mount Airy, NC
6 04 Brandon Ward Winston-Salem, NC
7 51 Junior Snow King, NC
8 92 Brody Jones Statesville, NC
9 99 William Smith Mount Airy, NC
10 69 John Holleman Winston-Salem, NC
11 5 Randy Butner Pfafftown, NC
12 35 Susan Harwell Jonesville, NC
13 55 Jeremy Gerstner Wesley Chapel, FL
14 79 Zach Brewer Winston-Salem, NC
15 22 Jonathan Brown Winston-Salem, NC
16 37 Mike Speeney Winston-Salem, NC
17 3 Danny Propst Monroe, NC
18 05 Bussy Beavers Trinity, NC
19 89 Jordan Fleming Mount Airy, NC
20 41 Cory Lovette Winston-Salem, NC
21 68 Eddie Collins Winston-Salem, NC
22 14 Slate Myers Kernersville, NC
McDowell Heating & Air Sportsman Series
Sportsman Race: 40 laps
1 19 Michael Adams Yadkinville, NC
2 2 Amber Lynn Walkertown, NC
3 03 Sterling Plemmons Winston-Salem, NC
4 21 Tommy Neal Rural Hall, NC
5 55 Zack Ore Lexington, NC
6 08 Jacob Creed Mt Airy, NC
7 12 Justin Taylor Kernersville, NC
8 92 Kyle Southern Rural Hall, NC
9 81 Zack Clifton Walkertown, NC
10 31 Chase Robertson Winston-Salem, NC
11 38 Mitch Gales Thomasville, NC
12 22 Wesley Thompson Advance, NC
13 7 Connor Branch Lewisville, NC
14 6 Kirk Sheets Pfafftown, NC
15 54 Braden Mills Winston-Salem, NC
16 5 Spencer Martin Wallburg, NC
17 8 Casey Kepley Jr Winston-Salem, NC
18 06 Chase Lewis Winston-Salem, NC
19 51 Austin Taylor King, NC
Note: Riley Neil won the race but was disqualified after a post-race inspection.
Law Offices of John Barrow Street Stock Series
Street Stock Race: 20 laps
1 28 Nate Gregg Lexington, NC
2 72 Bryant Robertson Lexington, NC
3 16 Brad Lewis Winston-Salem, NC
4 98 Billy Gregg Lexington, NC
5 13 Kevin Gilbert Mocksville, NC
6 8 Bryan Sykes Jr Winston-Salem, NC
7 69 Gerald Robinson Jr Winston-Salem, NC
8 99 Bryan Sykes Winston-Salem, NC
9 00 Donnie Martin Winston-Salem, NC
10 2 Willie Wall Lexington, NC
11 70 Cale Martin Winston-Salem, NC
12 22 Brian Wall Winston-Salem, NC
13 24 Austin Jones Clemmons, NC
14 21 Wes Glascoe Lewisville, NC
15 1 Christian Joyce Trinity, NC
16 97 Zack Staley Reedy Creek, NC
17 4 Emilee Lewis Winston-Salem, NC
18 10 Craig Hartless Winston-Salem, NC
Q104.1 Stadium Stock Series
Stadium Stock race: 15 laps
1 81 Chuck Wall Lexington, NC
2 24 A.J. Sanders Mocksville, NC
3 8 Stephen Sanders Midway, NC
4 16 Blaine Curry Lexington, NC
5 59 Isaac Harris Winston-Salem, NC
6 76 Grayson Keaton Mocksville, NC
7 46 Wyatt Sapp Kernersville, NC
8 54 Justin Owens Walnut Cove, NC
9 74 Matt Alley Walnut Cove, NC
10 31 Kyler Staley Lexington, NC
11 51 Andrew Cates Tobaccoville, NC
12 14 Ken Bridges King, NC
13 28 Robert Mabe Germanton, NC
14 05 Victor Flores Mount Airy, NC
15 27 Austin Cates Tobaccoville, NC
16 7 Levi Holt Kernersville, NC
17 25 Matt Goodwin Winston-Salem, NC
18 48 Junior Smith Lexington, NC
19 43 Brandon Brendle Tobaccoville, NC
20 03 Cody Gum Clemmons, NC
2022 Final Points Standings (Top 15)
Brad’s Golf Cars Modified Series Points Standings
RANK CAR DRIVER HOMETOWN POINTS
1 83 Tim Brown Tobaccoville, NC 788
2 04 Brandon Ward Winston-Salem, NC 767
3 16 Chris Fleming Mount Airy, NC 738
4 4 Jason Myers Walnut Cove, NC 738
5 1 Burt Myers Kernersville, NC 735
6 22 Jonathan Brown Winston-Salem, NC 688
7 69 John Holleman Winston-Salem, NC 665
8 55 Jeremy Gerstner Wesley Chapel, FL 616
9 5 Randy Butner Pfafftown, NC 594
10 75 Lee Jeffreys Wallburg, NC 589
11 51 Junior Snow King, NC 558
12 79 Zach Brewer Winston-Salem, NC 475
13 44 Daniel Beeson Kernersville, NC 388
14 99 William Smith Mount Airy, NC 331
15 05 Bussy Beavers Trinity, NC 301
McDowell Heating & Air Sportsman Series
1 21 Tommy Neal Rural Hall, NC 770
2 12 Justin Taylor Kernersville, NC 732
3 81 Zack Clifton Walkertown, NC 720
4 19 Michael Adams Yadkinville, NC 709
5 31 Chase Robertson Winston-Salem, NC 701
6 55 Zack Ore Lexington, NC 650
7 2 Amber Lynn Walkertown, NC 641
8 22 Wesley Thompson Advance, NC 587
9 07 Riley Neal Walkertown, NC 531
10 92 Kyle Southern Rural Hall, NC 527
11 03 Sterling Plemmons Winston-Salem, NC 523
12 7 Connor Branch Lewisville, NC 469
13 54 Braden Mills Winston-Salem, NC 465
14 6 Kirk Sheets Pfafftown, NC 456
15 38 Mitch Gales Thomasville, NC 435
Law Offices of John Barrow Street Stock Series
1 98 Billy Gregg Lexington, NC 784
2 28 Nate Gregg Lexington, NC 772
3 99 Bryan Sykes Winston-Salem, NC 642
4 1 Christian Joyce Trinity, NC 610
5 72 Bryant Robertson Lexington, NC 600
6 97 Zack Staley Reedy Creek, NC 594
7 13 Kevin Gilbert Mocksville, NC 590
8 02 David Creed Mount Airy, NC 560
9 8 Bryan Sykes Jr Winston-Salem, NC 556
10 24 Austin Jones Clemmons, NC 508
11 40 Taylor Robbins Winston-Salem, NC 496
12 10 Craig Hartless Winston-Salem, NC 458
13 22 Brian Wall Winston-Salem, NC 456
14 69 Jordan Atkins Kernersville, NC 372
15 68 Gerald Robinson Jr Winston-Salem, NC 358
Q104.1 Stadium Stock Series
1 24 A.J. Sanders Mocksville, NC 850
2 43 Brandon Brendle Tobaccoville, NC 762
3 46 Wyatt Sapp Kernersville, NC 742
4 16 Blaine Curry Lexington, NC 712
5 54 Justin Owens Walnut Cove, NC 662
6 81 Chuck Wall Lexington, NC 628
7 69 Brandon Crotts King, NC 562
8 51 Andrew Cates Tobaccoville, NC 550
9 03 Cody Gum Clemmons, NC 546
10 31 Kyler Staley Lexington, NC 544
11 27 Austin Cates Tobaccoville, NC 494
12 7 Levi Holt Kernersville, NC 438
13 74 Matt Alley Walnut Cove, NC 438
14 8 Stephen Sanders Midway, NC 436
15 25 Matt Goodwin Winston-Salem, NC 434