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A.J. Sanders closes the deal in Stadium Stock while Riley Neal is disqualified after his win; Also, final points' standings are official

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Bowman Gray Finale

An aerial view of Bowman Gray Stadium and the Winston-Salem skyline during the season finale on Saturday night.

 Walt Unks, Journal

It’s probably a good thing Winston-Salem State doesn’t have its first home football game until early October so that will give the grass field time to grow back after some suburb donuts were spun on Saturday in the final night of racing this season at Bowman Gray Stadium.

Krispy Kreme would have been proud of the donuts the champions, and some of the race winners, spun to celebrate the long season.

“You’ve got to spun a donut, that’s tradition,” a smiling Tim Brown said after claiming his 12th championship, the most in stadium history.

Bowman Gray Finale

Tommy Neal does doughnuts in the infield after winning the Sportsman Series season championship.

All four of the division leaders headed into Saturday night with a chance to win titles and they all delivered. From Brown to “Tiger” Tommy Neal in Sportsman to Billy Gregg in the Street Stock to A.J. Sanders in the Stadium Stock all went home happy.

Sanders finished second in the late race to Chuck Wall, but Sanders easily claimed his division’s title.

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Bowman Gray Finale

A capacity crowd of around 14,000 stands for the National Anthem on Saturday night.

"It feels great," Sanders told Bowman Gray Stadium's racing website after the race. "To be 54 years old and do this - 40 years and here we are. I hate, I really do hate Brandon (Brendle) broke an axle. I knew something was going on. My windshield was covered up with oil on lap 1. I didn't know who it was coming from, but evidently, he had an axle break at the end.”

As for Family Neal it wasn’t as good of a night as it could have been. While Tommy won the points’ title and declared he will race in the Modified Division next season, 14-year-old sensation Riley Neal, who is Tommy’s nephew, had thought he won but was disqualified around midnight on Saturday night.

Riley had nudged Michael Adams on the last lap, got around Adams and won the race but after the DQ Adams, who had finished second, was declared the winner. That was the second week in a row Riley lost a race he had won on the track because of a disqualification.

Bowman Gray Finale

A.J. Sanders (right) walks over to congratulate Chuck Wall on his Stadium Stock Series race win. Sanders won the points' championship. 

In a statement released by Loren Pinillis, who handles media relations for the track, it read: “Riley Neal was disqualified after post-race technical inspection and Michael Adams was awarded the victory.”

Also in the Street Stock Austin Cates’ car flipped coming out of turn two as he was upended with his car coming to a halt on the track upside down. Cates and Levi Watkins were both slipping at the same time coming around turn two when Cates' car flipped after knocking into Watkins’ car.

Cates wasn't hurt after the flipped car and after his car was turned right side up he back on the track and continued to race.

The 74th Bowman Gray Stadium season will begin in April, 2023 which is a mere seven months away.

336-727-4081

@johndellWSJ

Saturday night's results

Brad’s Golf Cars Modified Series

Carolina Farm Credit 150

FINISH CAR DRIVER HOMETOWN

1 4 Jason Myers Walnut Cove, NC

2 1 Burt Myers Kernersville, NC

3 83 Tim Brown Tobaccoville, NC

4 75 Lee Jeffreys Wallburg, NC

5 16 Chris Fleming Mount Airy, NC

6 04 Brandon Ward Winston-Salem, NC

7 51 Junior Snow King, NC

8 92 Brody Jones Statesville, NC

9 99 William Smith Mount Airy, NC

10 69 John Holleman Winston-Salem, NC

11 5 Randy Butner Pfafftown, NC

12 35 Susan Harwell Jonesville, NC

13 55 Jeremy Gerstner Wesley Chapel, FL

14 79 Zach Brewer Winston-Salem, NC

15 22 Jonathan Brown Winston-Salem, NC

16 37 Mike Speeney Winston-Salem, NC

17 3 Danny Propst Monroe, NC

18 05 Bussy Beavers Trinity, NC

19 89 Jordan Fleming Mount Airy, NC

20 41 Cory Lovette Winston-Salem, NC

21 68 Eddie Collins Winston-Salem, NC

22 14 Slate Myers Kernersville, NC

McDowell Heating & Air Sportsman Series

Sportsman Race: 40 laps

1 19 Michael Adams Yadkinville, NC

2 2 Amber Lynn Walkertown, NC

3 03 Sterling Plemmons Winston-Salem, NC

4 21 Tommy Neal Rural Hall, NC

5 55 Zack Ore Lexington, NC

6 08 Jacob Creed Mt Airy, NC

7 12 Justin Taylor Kernersville, NC

8 92 Kyle Southern Rural Hall, NC

9 81 Zack Clifton Walkertown, NC

10 31 Chase Robertson Winston-Salem, NC

11 38 Mitch Gales Thomasville, NC

12 22 Wesley Thompson Advance, NC

13 7 Connor Branch Lewisville, NC

14 6 Kirk Sheets Pfafftown, NC

15 54 Braden Mills Winston-Salem, NC

16 5 Spencer Martin Wallburg, NC

17 8 Casey Kepley Jr Winston-Salem, NC

18 06 Chase Lewis Winston-Salem, NC

19 51 Austin Taylor King, NC

Note: Riley Neil won the race but was disqualified after a post-race inspection. 

Law Offices of John Barrow Street Stock Series

Street Stock Race: 20 laps

1 28 Nate Gregg Lexington, NC

2 72 Bryant Robertson Lexington, NC

3 16 Brad Lewis Winston-Salem, NC

4 98 Billy Gregg Lexington, NC

5 13 Kevin Gilbert Mocksville, NC

6 8 Bryan Sykes Jr Winston-Salem, NC

7 69 Gerald Robinson Jr Winston-Salem, NC

8 99 Bryan Sykes Winston-Salem, NC

9 00 Donnie Martin Winston-Salem, NC

10 2 Willie Wall Lexington, NC

11 70 Cale Martin Winston-Salem, NC

12 22 Brian Wall Winston-Salem, NC

13 24 Austin Jones Clemmons, NC

14 21 Wes Glascoe Lewisville, NC

15 1 Christian Joyce Trinity, NC

16 97 Zack Staley Reedy Creek, NC

17 4 Emilee Lewis Winston-Salem, NC

18 10 Craig Hartless Winston-Salem, NC

Q104.1 Stadium Stock Series

Stadium Stock race: 15 laps

1 81 Chuck Wall Lexington, NC

2 24 A.J. Sanders Mocksville, NC

3 8 Stephen Sanders Midway, NC

4 16 Blaine Curry Lexington, NC

5 59 Isaac Harris Winston-Salem, NC

6 76 Grayson Keaton Mocksville, NC

7 46 Wyatt Sapp Kernersville, NC

8 54 Justin Owens Walnut Cove, NC

9 74 Matt Alley Walnut Cove, NC

10 31 Kyler Staley Lexington, NC

11 51 Andrew Cates Tobaccoville, NC

12 14 Ken Bridges King, NC

13 28 Robert Mabe Germanton, NC

14 05 Victor Flores Mount Airy, NC

15 27 Austin Cates Tobaccoville, NC

16 7 Levi Holt Kernersville, NC

17 25 Matt Goodwin Winston-Salem, NC

18 48 Junior Smith Lexington, NC

19 43 Brandon Brendle Tobaccoville, NC

20 03 Cody Gum Clemmons, NC

2022 Final Points Standings (Top 15)

Brad’s Golf Cars Modified Series Points Standings

RANK CAR DRIVER HOMETOWN POINTS

1 83 Tim Brown Tobaccoville, NC 788

2 04 Brandon Ward Winston-Salem, NC 767

3 16 Chris Fleming Mount Airy, NC 738

4 4 Jason Myers Walnut Cove, NC 738

5 1 Burt Myers Kernersville, NC 735

6 22 Jonathan Brown Winston-Salem, NC 688

7 69 John Holleman Winston-Salem, NC 665

8 55 Jeremy Gerstner Wesley Chapel, FL 616

9 5 Randy Butner Pfafftown, NC 594

10 75 Lee Jeffreys Wallburg, NC 589

11 51 Junior Snow King, NC 558

12 79 Zach Brewer Winston-Salem, NC 475

13 44 Daniel Beeson Kernersville, NC 388

14 99 William Smith Mount Airy, NC 331

15 05 Bussy Beavers Trinity, NC 301

McDowell Heating & Air Sportsman Series 

1 21 Tommy Neal Rural Hall, NC 770

2 12 Justin Taylor Kernersville, NC 732

3 81 Zack Clifton Walkertown, NC 720

4 19 Michael Adams Yadkinville, NC 709

5 31 Chase Robertson Winston-Salem, NC 701

6 55 Zack Ore Lexington, NC 650

7 2 Amber Lynn Walkertown, NC 641

8 22 Wesley Thompson Advance, NC 587

9 07 Riley Neal Walkertown, NC 531

10 92 Kyle Southern Rural Hall, NC 527

11 03 Sterling Plemmons Winston-Salem, NC 523

12 7 Connor Branch Lewisville, NC 469

13 54 Braden Mills Winston-Salem, NC 465

14 6 Kirk Sheets Pfafftown, NC 456

15 38 Mitch Gales Thomasville, NC 435

Law Offices of John Barrow Street Stock Series 

1 98 Billy Gregg Lexington, NC 784

2 28 Nate Gregg Lexington, NC 772

3 99 Bryan Sykes Winston-Salem, NC 642

4 1 Christian Joyce Trinity, NC 610

5 72 Bryant Robertson Lexington, NC 600

6 97 Zack Staley Reedy Creek, NC 594

7 13 Kevin Gilbert Mocksville, NC 590

8 02 David Creed Mount Airy, NC 560

9 8 Bryan Sykes Jr Winston-Salem, NC 556

10 24 Austin Jones Clemmons, NC 508

11 40 Taylor Robbins Winston-Salem, NC 496

12 10 Craig Hartless Winston-Salem, NC 458

13 22 Brian Wall Winston-Salem, NC 456

14 69 Jordan Atkins Kernersville, NC 372

15 68 Gerald Robinson Jr Winston-Salem, NC 358

Q104.1 Stadium Stock Series 

1 24 A.J. Sanders Mocksville, NC 850

2 43 Brandon Brendle Tobaccoville, NC 762

3 46 Wyatt Sapp Kernersville, NC 742

4 16 Blaine Curry Lexington, NC 712

5 54 Justin Owens Walnut Cove, NC 662

6 81 Chuck Wall Lexington, NC 628

7 69 Brandon Crotts King, NC 562

8 51 Andrew Cates Tobaccoville, NC 550

9 03 Cody Gum Clemmons, NC 546

10 31 Kyler Staley Lexington, NC 544

11 27 Austin Cates Tobaccoville, NC 494

12 7 Levi Holt Kernersville, NC 438

13 74 Matt Alley Walnut Cove, NC 438

14 8 Stephen Sanders Midway, NC 436

15 25 Matt Goodwin Winston-Salem, NC 434

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