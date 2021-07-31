Bowman Gray results

MCDOWELL HEATING AND AIR SPORTSMAN SERIES Race One: 20 laps
FINISH CAR DRIVER HOMETOWN PURSE
1 2 Amber Lynn Walkertown, NC 315
2 03 Sterling Plemmons Winston-Salem, NC 215
3 21 Tommy Neal Rural Hall, NC 175
4 22 Wesley Thompson Advance, NC 145
5 55 Zack Ore Lexington, NC 130
6 12 Justin Taylor Kernersville, NC 170
7 5 Spencer Martin Wallburg, NC 85
8 6 Kirk Sheets Pfafftown, NC 75
9 38 Mitch Gales Thomasville, NC 65
10 19 Michael Adams Yadkinville, NC 60
11 08 Jacob Creed Mt Airy, NC 55
12 92 Kyle Southern Rural Hall, NC 50
13 9 Ronnie Bassett Winston-Salem, NC 45
14 31 Chase Robertson Winston-Salem, NC 90
15 54 Braden Mills Winston-Salem, NC 35
16 81 Zack Clifton Walkertown, NC 35
BRAD’S GOLF CARS MODIFIED SERIES
Race One: 25 laps
FINISH CAR DRIVER HOMETOWN PURSE
1 69 John Holleman Winston-Salem, NC 870
2 04 Brandon Ward Winston-Salem, NC 520
3 1 Burt Myers Kernersville, NC 545
4 4 Jason Myers Walnut Cove, NC 395
5 75 Lee Jeffreys Wallburg, NC 370
6 83 Tim Brown Tobaccoville, NC 270
7 65 Danny Bohn Mooresville, NC 255
8 16 Chris Fleming Mount Airy, NC 240
9 5 Randy Butner Pfafftown, NC 225
10 12 Dean Ward Winston-Salem, NC 215
11 79 James Civali Davidson, NC 205
12 53 Joseph Brown Winston-Salem, NC 195
13 24 Max Zachem Preston, CT 190
14 18 Daniel Yates Lexington, NC 185
15 3 Danny Propst Monroe, NC 180
16 7 Dylan Ward Winston-Salem, NC 175
17 99 William Smith Mount Airy, NC 170
18 44 Daniel Beeson Kernersville, NC 165
19 45 Lee Stimpson Lewisville, NC 160
20 6 Chris Williams Martinsville, VA 155
21 88 Brad Robbins Winston-Salem, NC 105
22 22 Jonathan Brown Winston-Salem, NC 105
23 05 Bussy Beavers Trinity, NC 105
24 01 Jason Southern Winston-Salem, NC 105
25 77 Susan Harwell Jonesville, NC 105
Q104.1 STADIUM STOCK SERIES
Thunder Road Grill Stadium Stock 50
FINISH CAR DRIVER HOMETOWN PURSE
1 9 Brandon Brendle Tobaccoville, NC 295
2 24 A.J. Sanders Mocksville, NC 225
3 80 Luke Smith Advance, NC 185
4 1 Grayson Keaton Mocksville, NC 160
5 90 Robert Strmiska Lexington, NC 140
6 69 Brandon Crotts King, NC 120
7 13 Zack Staley Lexington, NC 110
8 66 Blaine Curry Lexington, NC 100
9 7 Chris Allison Mocksville, NC 90
10 54 Justin Owens Walnut Cove, NC 90
11 40 Kenny Dixon Pfafftown, NC 55
12 46 Wyatt Sapp Kernersville, NC 55
13 43 Todd Barnhardt Mocksville, NC 55
14 27 Austin Cates Tobaccoville, NC 55
15 12 Levi Holt Kernersville, NC 50
16 23 Blake Spears Lexington, NC 45
17 64 Steven Truell Midway, NC 45
18 17 Andy Southern Lexington, NC 45
19 74 Matt Alley Walnut Cove, NC 45
20 71 James Allison Mocksville, NC 45
21 39 Patrick Mullen Lexington, NC 45
22 81 Chuck Wall Lexington, NC 95
23 55 Jeremy Smith King, NC 45
24 14 Ken Bridges King, NC 45
25 28 Robert Mabe Germanton, NC 45
26 03 Cody Gum Clemmons, NC 45
27 31 Kyler Staley Lexington, NC 45
28 33 DJ Dean Thomasville, NC 45