Saturday's Race Results
Brad’s Golf Cars Modified Series
Elite Underground Utility 100: 100 laps
FINISH CAR DRIVER HOMETOWN
1 75 Lee Jeffreys Wallburg, NC
2 1 Burt Myers Walnut Cove, NC
3 04 Brandon Ward Winston-Salem, NC
4 44 Daniel Beeson Kernersville, NC
5 10 Dan Speeney King, NC
6 83 Tim Brown Tobaccoville, NC
7 91 Junior Snow King, NC
8 57 Danny Bohn Mooresville, NC
9 16 Chris Fleming Mount Airy, NC
10 69 John Holleman IV Winston-Salem, NC
11 4 Jason Myers Walnut Cove, NC
12 5 Randy Butner Pfafftown, NC
13 3 Danny Propst Monroe, NC
14 99 Frank Fleming Mount Airy, NC
15 92 Brody Jones Statesville, NC
16 41 Brad Robbins Winston-Salem, NC
17 39 Gerald Robinson Jr. Winston-Salem, NC
18 77 Susan Harwell Jonesville, NC
19 6 Greg Butcher Winston-Salem, NC
20 35 Brandon Butner Lewisville, NC
21 14 Cory Lovette Winston-Salem, NC
McDowell Heating & Air Sportsman Series
1st Sportsman Race: 20 laps
1 03 Sterling Plemmons Winston-Salem, NC
2 19 Michael Adams Yadkinville, NC
3 55 Zack Ore Winston-Salem, NC
4 28 Nate Gregg Lexington, NC
5 07 Riley Neal Walkertown, NC
6 21 Tommy Neal Rural Hall, NC
7 6 Kirk Sheets Lewisville, NC
8 38 Mitch Gales Thomasville, NC
9 12 Justin Taylor King, NC
10 31 Chase Robertson Winston-Salem, NC
11 54 Braden Mills Winston-Salem, NC
12 2 Amber Lynn Walkertown, NC
13 22 Wesley Thompson Advance, NC
14 51 Austin Taylor Winston-Salem, NC
15 15 T. Dawson Lexington, NC
16 7 Connor Branch Lexington, NC
17 98 Billy Gregg Lexington, NC
18 13 Tucker Myers Wallburg, NC
2nd Sportsman Race: 20 laps
1 31 Chase Robertson Winston-Salem, NC
2 21 Tommy Neal Rural Hall, NC
3 2 Amber Lynn Walkertown, NC
4 28 Nate Gregg Lexington, NC
5 55 Zack Ore Winston-Salem, NC
6 12 Justin Taylor King, NC
7 07 Riley Neal Walkertown, NC
8 98 Billy Gregg Lexington, NC
9 03 Sterling Plemmons Winston-Salem, NC
10 6 Kirk Sheets Lewisville, NC
11 19 Michael Adams Yadkinville, NC
12 7 Connor Branch Lexington, NC
13 51 Austin Taylor Winston-Salem, NC
14 54 Braden Mills Winston-Salem, NC
15 38 Mitch Gales Thomasville, NC
16 15 T. Dawson Lexington, NC
17 13 Tucker Myers Wallburg, NC
18 22 Wesley Thompson Advance, NC
Law Offices of John Barrow Street Stock Series
Street Stock Race: 20 laps
1 70 Cale Martin Clemmons, NC
2 24 Austin Jones Clemmons, NC
3 16 Brad Lewis Winston-Salem, NC
4 00 Donnie Martin Wallburg, NC
5 02 David Creed Mount Airy, NC
6 06 Chase Lewis Winston-Salem, NC
7 10 Kendell Craig Hartless Winston-Salem, NC
8 7 Zack Staley Lexington, NC
9 99 Bryan Sykes Jr Winston-Salem, NC
10 25 Cooper Lowe Kernersville, NC
11 19 Robbie White Kernersville, NC
12 9 Justin Cummings Winston-Salem, NC
13 23 Jordan Atkins Kernersville, NC
14 1 Christian Joyce Trinity, NC
16 30 Zachary Cogar Clemmons, NC
17 4 Emilee Lewis Winston-Salem, NC
18 21 Wes Glascoe Lewisville, NC
19 13 Kevin Gilbert Mocksville, NC
Q104.1 Stadium Stock Series
Thunder Road Grill Stadium Stock 50: 50 laps
1 81 Chuck Wall Lexington, NC
2 24 A.J. Sanders Mocksville, NC
3 43 Brandon Brendle Tobaccoville, NC
4 59 Isaac Harris Yadkinville, NC
5 8 Stephen Sanders Midway, NC
6 54 Justin Owens Walkertown, NC
7 60 Brad Mickalowski Boonville, NC
8 74 Matt Alley Walnut Cove, NC
9 40 Kenny Dixon Pfafftown, NC
10 50 Terry Torrence N. Wilkesboro, NC
11 18 Billy Andrews Winston-Salem, NC
12 16 Blaine Curry Lexington, NC
13 90 Robert Strmiska Lexington, NC
14 7 Chris Allison Mocksville, NC
15 04 Conner Sheets Pilot Mountain, NC
16 14 Ken Bridges King, NC
17 69 Brandon Crotts King, NC
18 51 Andrew Cates Tobaccoville, NC
19 27 Austin Cates Tobaccoville, NC
20 46 Wyatt Sapp Kernersville, NC
21 56 Andrew Mason Hickory, NC
22 2 Carson Reed Advance, NC
23 25 Matt Goodwin Winston-Salem, NC
24 48 Kenny Flippin Walkertown, NC