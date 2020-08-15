GREENSBORO – One of the staples of the Wyndham Championship was still in place this week at Sedgefield Country Club.

The famous Club Wyndham Beach was back on the right side of the 15th hole. Despite no fans at this year’s tournament because of the pandemic, the beach made for good shots on television all week.

Two of the new additions to the beach is a waterfall and a small island where golfers took turns on Wednesday hitting from the beach to the island. The golfers tried to win vacations for front-line workers in a charity sponsored by Wyndham Rewards.

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The beach at the Wyndham Championship has been a big hit through the years. Here is a picture of the beach from a few years ago.

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@johndellWSJ

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