Wyndham Championship Golf

Si Woo Kim has a two-shot lead heading into Sunday's final round of the Wyndham Championship.

 Walt Unks/Journal

GREENSBORO – Si Woo Kim is at it again at the Wyndham Championship.

Kim, who won the Wyndham Championship at age 21 in 2016, has a two-shot lead after Saturday’s third round at soft and plush Sedgefield Country Club. He shot a 62 to move to 18 under, acing the third hole and nearly getting another one at No. 12.

When play ended early in the afternoon, Kim didn’t miss much as he climbed the leaderboard.

He leads Rob Oppenheim (62) and Chapel Hill native Doc Redman (63). Both are at 16 under.

Sitting in fourth place, three shots back, is Billy Horschel, who shot 65 and is at 15 under.

Peter Malnati (64) and Webb Simpson (65) are at 13 under and are five shots back.

336-727-4081

@johndellWSJ

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