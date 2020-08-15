...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...
.LOW PRESSURE WILL TRACK EAST ACROSS NORTH CAROLINA THIS AFTERNOON
AND EVENING. SHOWERS AND THUNDERSTORMS WITH VERY HEAVY RAINFALL
MAY PRODUCE FLASH FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* THE NORTHERN PORTION OF CENTRAL NORTH CAROLINA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, ALAMANCE, CHATHAM, DAVIDSON, DURHAM, FORSYTH,
FRANKLIN, GRANVILLE, GUILFORD, HALIFAX, NASH, ORANGE, PERSON,
RANDOLPH, VANCE, WAKE, AND WARREN.
* THROUGH THIS EVENING
* AN AREA OF LOW PRESSURE WILL TRACK SLOWLY EAST ACROSS THE
NORTHERN PIEDMONT LATE THIS AFTERNOON AND EVENING. THIS WILL
RESULT IN SHOWERS AND THUNDERSTORMS DEVELOPING EARLY TO MID
AFTERNOON AND CONTINUING WELL INTO THE EVENING HOURS. HEAVY
RAINFALL IN RECENT DAYS HAS SATURATED THE SOILS IN MANY AREAS.
ANY ADDITIONAL HEAVY RAIN AS EXPECTED THIS AFTERNOON AND EVENING
WILL RESULT IN FLOODING. THE URBAN AND LOW LYING AREAS ARE MOST
VULNERABLE.
* POTENTIAL IMPACTS INCLUDE RAPID RISES OF WATER, FLOODED ROADS,
AND FLOODING OF STRUCTURES IN LOW LYING AREAS NEAR STREAMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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