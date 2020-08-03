AUSTRALIAN FOOTBALL

5 a.m.: Port Adelaide vs. Western (FS1)

MLB

6:30 p.m.: Cleveland at Cincinnati (Fox Sports Southeast)

7 p.m.: New York Mets at Atlanta (Fox Sports South)

7 p.m.: St. Louis at Detroit (MLB)

9:10 p.m.: Oakland at Seattle (ESPN+)

10 p.m.: Oakland at Seattle, in progress (MLB)

NBA

1:30 p.m.: Toronto vs. Miami (NBA)

4 p.m.: Denver vs. Oklahoma City (NBA)

4 p.m.: Indiana vs. Washington (Fox Sports Southeast)

6:30 p.m.: Memphis vs. New Orleans (ESPN)

9 p.m.: Los Angeles Lakers vs. Utah (ESPN)

NHL

Noon: New York Rangers vs. Carolina (Fox Sports South)

2:30 p.m.: Winnipeg vs. Calgary (NBC Sports, NHL)

4 p.m.: Washington vs. Tampa Bay (NBC Sports)

6:30 p.m.: Dallas vs. Las Vegas (NBC Sports, NHL)

8 p.m.: Montreal vs. Pittsburgh (NBC Sports)

10:30 p.m.: Chicago vs. Edmonton (NBC Sports)TENNIS

10 a.m.: Palermo Open (Tennis)

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